Жители Мелитополя устроили съезд с целью обсудить референдум в Запорожье

В Мелитополе стартовал общественный съезд для желающих обсудить референдум по присоединению всей Запорожской области к России.

Репортёры издания "РИА Новости" уведомляют, что днём 20 сентября на территории города Мелитополь начался массовый общественный съезд жителей со всех городов Запорожской области с целью обсуждения референдума по вхождению Запорожья в состав России. Примечательно, что накануне власти Херсона, а также ДНР и ЛНР тоже анонсировали скорый референдум по присоединению к российскому государству.

Вместе с тем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил надежду, что после проведения референдума Херсонщина станет субъектом РФ по закону.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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