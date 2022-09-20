Das Erste: Германия поставит Украине еще четыре САУ PzH 2000
Немецкое издание Das Erste со ссылкой на бундесвер сообщает, что Германия приняла решение поставить Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000.
Таким образом, общее количество САУ PzH 2000 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составит 14 единиц. При этом официальный Берлин по прежнему отказывается принимать единоличное решение по поставкам танков украинской стороне.
В Министерстве обороны ФРГ отметили, что речь идет не о новых боевых машинах, а законсервированных САУ PzH 2000, которые снова были приведены в боевую готовность и готовы отправиться в Украину. Глава Ведомства Кристина Ламбрехт отметила, что PzH 2000 хорошо себя зарекомендовали на поле боя.
Эксперты называют самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 одной из самых продвинутых в мире. Дальность стрельбы САУ составляет до 40 километров в зависимости от типа снарядов, а скорострельность — десять выстрелов в минуту.
Первые САУ PzH 2000 прибыли на территорию Украины в начале июня 2022 года. С тех пор ВСУ использует их настолько интенсивно, что некоторые САУ, поставленные Германией, уже не находятся в состоянии полной готовности и требуют обслуживания.
Украина продолжает требовать от Германии поставок танков, которые способны поддерживать войска во время прорывов. Однако немецкая сторона и ни одна из стран НАТО не поставляет Киеву боевые машины западного образца, так как они не хотят принимать единоличного решения и не пришли пока к компромиссу.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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