Путин: Россия будет гарантом урегулирования конфликта в Приднестровье

Владимир Путин сообщил, что конфликт в Приднестровье будет урегулирован при прямом содействии России.

20 сентября Владимир Путин сообщил, что Россия намерена быть прямым гарантом урегулирования конфликта на территории Приднестровской молдавской республики, однако вместе с тем Москва намеревается действовать в соответствии со всеми договорённостями, достигнутыми в соавторстве с Кишинёвом.

Примечательно, что ранее некоторые представители Госдумы высказывали похожие друг на друга мнения о том, что нападение на российский миротворческий контингент в Приднестровье будет приравниваться к прямому нападению на Россию.