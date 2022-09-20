Путин: Россия будет гарантом урегулирования конфликта в Приднестровье
Владимир Путин сообщил, что конфликт в Приднестровье будет урегулирован при прямом содействии России.
20 сентября Владимир Путин сообщил, что Россия намерена быть прямым гарантом урегулирования конфликта на территории Приднестровской молдавской республики, однако вместе с тем Москва намеревается действовать в соответствии со всеми договорённостями, достигнутыми в соавторстве с Кишинёвом.
Примечательно, что ранее некоторые представители Госдумы высказывали похожие друг на друга мнения о том, что нападение на российский миротворческий контингент в Приднестровье будет приравниваться к прямому нападению на Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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