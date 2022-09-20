Песков: перспектив мирного решения конфликта в Украине нет
Дмитрий Песков утверждает, что не наблюдает вероятности дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Днём 20 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналистам издания "Интерфакс", где сообщил, что в правительстве России не наблюдают реальных перспектив дипломатического или мирного урегулирования украинского конфликта в будущем.
Примечательно, что в ходе поездки Владимира Путина в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества российский президент публично заявил, что Владимир Зеленский и члены правительства Украины сами отказались от продолжения мирных переговоров с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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