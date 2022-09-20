El País: Сальвини раскритиковал ЕС и назвал санкции против России неэффективными

Глава итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что санкции Европейского союза против России, введенные после начала спецоперации, являются неэффективными.

Сальвини призвал правительство Италии защищать интересы простых рабочих, так как именно они «платят за эти ограничительные меры» в отношении России. Он отметил, что антироссийские санкции только усугубляют проблемы энергетического кризиса и портят отношения внутри ЕС.

В пример он привел подорванные отношения практически всех европейских стран с Венгрией, которая по сути «отстаивает свои интересы» и, поэтому не поддерживает санкции в отношении России.

Глава партии «Лига» отметил, что знает о победе коалиции во главе с националистической партией «Братья Италии» и «Вперед, Италия» на предстоящих выборах в парламент. При этом, по словам Маттео Сальвини, они также придерживаются взглядов того, что антироссийские санкции только усугубляют проблемы всего Европейского союза и Италии в частности, поэтому будут отстаивать собственные национальные интересы.

Сальвини добавил, что несмотря на то, что левоцентристские силы в ЕС недолюбливают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгры проголосовали именно за него, потому что нынешний венгерский премьер, чуть ли не единственный, кто реально отстаивает их интересы. При этом Сальвини не понимает, почему другие страны ЕС вместо того, «чтобы беспокоятся об электричестве и газе, а также иммиграции», беспокоятся «о правилах и автократии в других странах».