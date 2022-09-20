Песков заявил, что Россия может потребовать репарации от Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения между Москвой и Варшавой крайне сложные, сообщает ТАСС.

Он заявил, что российские историки будут исследовать отношения между народами несколько столетий назад и найдут основания для требования репараций от Польши в ответ на аналогичные заявления польских политиков.

Представитель Кремля сослался на требования Польши о репарациях от Германии и России. Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что в Польше "многие политики впадают в какой-то нездоровый политический экстремизм". По его оценке, этот метод "наносит ущерб престижу их страны и значительно усложняет контакты".

Комментарий Кремля был спровоцирован резолюцией польского парламента о требованиях о возмещении ущерба, причиненного Польше и ее гражданам Третьим рейхом во время Второй мировой войны, а также заявлением Анджея Дуды. Президент упомянул, что Польша также должна потребовать репараций от Российской Федерации.

"Если мы говорим о такой оголтелой русофобии, может быть, нашим историкам порыться в 16-м веке, может быть, мы найдем что-то такое, о чем можно было бы спросить у поляков", - сказал Песков.

Дмитрий Песков также отметил, что "политики из Варшавы своими решениями наносят ущерб престижу своей страны и значительно усложняют контакты Польши не только с Россией, где все и без того крайне сложно, но и с ее союзниками", в данном случае с Германией.

В российских СМИ растет возмущение позицией польских политиков. Портал История.РФ сообщил о публикации документов от 1956 года, в которых подробно описаны все расходы Советского Союза на "освобождение Польши во время Второй мировой войны и восстановление страны после нее".