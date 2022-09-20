Совфед рассмотрит поправки о дезертирстве, мародерстве и мобилизации 21 сентября

Совет федерации России намерен рассмотреть предложение Госдумы о поправках к уголовному кодексу в среду.

Днём 20 сентября журналисты российского издания "ТАСС" со ссылкой на инсайдера в правительстве сообщили, что завтра Совет федерации России должен одобрить предлагаемые Госдумой поправки в Уголовный кодекс, предлагающие ввести в УК такие понятия как "военное время", "военное положение" и "мобилизация".

Согласно предлагаемым поправкам, депутаты Думы хотят ужесточить наказание за добровольную сдачу в плен, мародёрство, неявку на военные сборы или отказ от участия в боевых действий во время мобилизации или военного положения в России.