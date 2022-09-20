Совфед рассмотрит поправки о дезертирстве, мародерстве и мобилизации 21 сентября
Совет федерации России намерен рассмотреть предложение Госдумы о поправках к уголовному кодексу в среду.
Днём 20 сентября журналисты российского издания "ТАСС" со ссылкой на инсайдера в правительстве сообщили, что завтра Совет федерации России должен одобрить предлагаемые Госдумой поправки в Уголовный кодекс, предлагающие ввести в УК такие понятия как "военное время", "военное положение" и "мобилизация".
Согласно предлагаемым поправкам, депутаты Думы хотят ужесточить наказание за добровольную сдачу в плен, мародёрство, неявку на военные сборы или отказ от участия в боевых действий во время мобилизации или военного положения в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Лукашенко: Беларусь ходят присоединить к НАТО
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Малахов и Борисова довели мать Малиновской до сердечного приступа, сообщив, что дочь употребляет наркотики
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине