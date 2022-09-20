Малахов и Борисова довели мать Малиновской до сердечного приступа, сообщив, что дочь употребляет наркотики

Телеведущая Маша Малиновская пожаловалась, что Андрей Малахов и Дана Борисова чуть не "убили" её мать, больную раком, доведя женщину до сердечного приступа.

Ведущая ТВ Маша Малиновская поведала о том, что ей пришлось переехать из столицы в Смоленск, чтобы помочь своей онкобольной матери. В один из дней случилось чудовищное происшествие.

Малиновская поведала в рамках проекта "Поясни за": Кто-то звонит в домофон. Мама подходит: "Ты кого-то ждешь?". Я говорю: "Нет". Подходит к домофону и человек говорит: "Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что дочь принимает наркотики?".

Звезда экрана добавила, что ее мать была в шоке от "новости", что её дочь может употреблять запрещенные препараты. В итоге у больной женщины пенсионного возраста случился сердечный приступ, благо, что врачи смогли вернуть её с того света.

Малиновская утверждает, что это дело рук ведущих телевидения Даны Борисовой и Андрея Малахова. Она добавила, что последний звонил ей, просил приехать в студию побеседовать.

Ведущая пожаловалась на Борисову, которая поступила неправильно, обвинив ее в том, чего та не делала. Дана чуть не убила своим громким заявлением близкую родственницу коллеги по экрану.