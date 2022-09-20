Лукашенко: Беларусь ходят присоединить к НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотя т сделать членом НАТО.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о геополитической ситуации в регионе.

По его словам, из Беларуси хотят сделать "вторую Украину", втянув ее в конфликт между Западом и Россией.

Более того, президент Беларуси отметил, что из Республики хотят сделать очередного члена альянса НАТО.

"Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - сказал Лукашенко.