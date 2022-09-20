Парламент ЛНР объявил о проведении референдума о присоединении к России

В Луганской народной республике сообщили о том, что референдум о присоединении к РФ будет проведен

В парламенте самопровозглашенной Луганской народной Республики сообщили, что будет проведен референдум о присоединении к России.

Такое заявление сделал один из депутатов Государственной думы России Водолацкий.

"Закон о проведении референдума в ЛНР принят единогласно депутатами Народного совета – депутат Госдумы Водолацкий", - пишет BALTNEWS

Отметим, что о проведении референдума также объявил и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, регион выбрал курс на сближение с Россией и не намерен с него сворачивать.