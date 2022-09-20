Парламент ЛНР объявил о проведении референдума о присоединении к России
В Луганской народной республике сообщили о том, что референдум о присоединении к РФ будет проведен
В парламенте самопровозглашенной Луганской народной Республики сообщили, что будет проведен референдум о присоединении к России.
Такое заявление сделал один из депутатов Государственной думы России Водолацкий.
"Закон о проведении референдума в ЛНР принят единогласно депутатами Народного совета – депутат Госдумы Водолацкий", - пишет BALTNEWS
Отметим, что о проведении референдума также объявил и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, регион выбрал курс на сближение с Россией и не намерен с него сворачивать.
Опубликовано: Николай Скира
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