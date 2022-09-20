Российский актер Сергей Пускепалис погибд в ДТП
Известный российский актер и режиссер Сергей Пускепалис скончался в результате аварии.
В Российской Федерации в результате дорожно-транспортного происшествия скончался известный актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, сообщает информационное агентство РИА Новости.
"Актер и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП, сообщил источник РИА Новости", - говорится в сообщении.
За годы своей актерской карьеры он принимал участие в постановках театров Саратова, Москвы, Самары, Уфы, Челябинска, Омска и Магнитогорска.
Опубликовано: Николай Скира
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