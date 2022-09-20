Народный совет ЛНР проголосовал за проведение референдума по вхождению в РФ
Члены Народного совета ЛНР выступили за немедленное проведение референдума по вопросу вхождения республики в состав России.
Днём 20 сентября пресс-служба Народного совета ЛНР сообщила, что представители ведомства единогласно проголосовали за скорейшее проведение республиканского референдума по вопросу вхождения Луганской Народной республики в регулярный состав Российской Федерации.
В тот же день аналогичные заявления поступили от администраций Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной республики. Ожидается, что референдум о присоединении Донбасса и освобождённых территорий России произойдёт уже в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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