Народный совет ЛНР проголосовал за проведение референдума по вхождению в РФ

Члены Народного совета ЛНР выступили за немедленное проведение референдума по вопросу вхождения республики в состав России.

Днём 20 сентября пресс-служба Народного совета ЛНР сообщила, что представители ведомства единогласно проголосовали за скорейшее проведение республиканского референдума по вопросу вхождения Луганской Народной республики в регулярный состав Российской Федерации.

В тот же день аналогичные заявления поступили от администраций Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной республики. Ожидается, что референдум о присоединении Донбасса и освобождённых территорий России произойдёт уже в ближайшее время.