Стремоусов: уехавшие из Херсонской области не могут голосовать на референдуме

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что покинувшие регион украинцы не смогут поучаствовать в скором голосовании на тему вхождения Херсонщины в состав России.

20 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в скором времени в регионе пройдёт референдум о присоединении региона к России. По словам Стремоусова, проведение референдума подтвердил лидер ВГА Херсона Владимир Сальдо.

Также Кирилл Стремоусов утверждает, что уехавшие из Херсонской области не смогут принять участие в голосовании даже с учётом того, что оно частично будет проводиться в режиме онлайн.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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