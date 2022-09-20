Администрация Запорожья одобрила референдум о вхождении в состав РФ

В Запорожской области движение "Мы вместе с Россией" обратилось к администрации региона с призывом по проведению референдума о вхождении Запорожья в состав России.

Днём вторника в городе Мелитополь Запорожской области прошёл съезд совета представителей региона, совместный с собранием движения "Мы вместе с Россией". По итогу заседания все присутствовавшие обратились к администрации Запорожья с призывом незамедлительно провести референдум по вхождению Запорожской области в состав России. ВГА Запорожья одобрило такое предложение сразу же.

Примечательно, что в этот же день аналогичная картина наблюдалась в республиках Донбасса ДНР и ЛНР, а также Херсонской области: все три региона также хотят вскоре провести референдум о присоединении своих территорий к России.