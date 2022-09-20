Пасечник подписал закон о проведении референдума по вхождению ЛНР в состав России
Глава ЛНР Леонид Пасечник ратифицировал законопроект о проведении голосования по присоединению республики к РФ.
Днём 20 сентября лидер Луганской Народной республики Леонид Пасечник собственноручно подписал законопроект, согласно которому в ЛНР в кратчайшие сроки пройдёт референдум по вхождению всех территорий республики в состав России. Известно, что аналогичные референдумы будут также проведены в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев уверяет, что после присоединения новых территорий к России Москва сможет задействовать любые механизмы для защиты их суверенитета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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