Глава ЛНР Леонид Пасечник ратифицировал законопроект о проведении голосования по присоединению республики к РФ.

Днём 20 сентября лидер Луганской Народной республики Леонид Пасечник собственноручно подписал законопроект, согласно которому в ЛНР в кратчайшие сроки пройдёт референдум по вхождению всех территорий республики в состав России. Известно, что аналогичные референдумы будут также проведены в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев уверяет, что после присоединения новых территорий к России Москва сможет задействовать любые механизмы для защиты их суверенитета.