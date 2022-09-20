Ковитиди: поправки в УК не означают начало мобилизации в России

Представитель Совета федерации России Ольга Ковитиди прокомментировала информацию о поправках к российскому уголовному кодексу.

20 сентября российский сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что принятые Госдумой поправки к уголовному кодексу не означают, что в России объявляется всеобщая воинская мобилизация.

Вместе с тем стало известно, что представители Госдумы РФ предложили и молниеносно одобрили закон, ужесточающий наказание за добровольную сдачу в плен, неявку на военные сборы или учения, отказ от участия в боевых действия на стороне России в условиях мобилизации или военного положения в стране.