Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о референдуме

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал принятый Народным советом закон о референдуме по вхождению республики в состав РФ.

Во вторник, 20 сентября 2022 года, глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации».

Данный закон был сегодня принят Народным Советом ЛНР, в ответ на призывы мирных жителей региона как можно скорее предоставить возможность для волеизъявления по вопросу включения республики в состав России, чтобы обеспечить свою безопасность.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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