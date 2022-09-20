Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал принятый Народным советом закон о референдуме по вхождению республики в состав РФ.
Во вторник, 20 сентября 2022 года, глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации».
Данный закон был сегодня принят Народным Советом ЛНР, в ответ на призывы мирных жителей региона как можно скорее предоставить возможность для волеизъявления по вопросу включения республики в состав России, чтобы обеспечить свою безопасность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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