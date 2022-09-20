Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября
Народный совет ЛНР назначил референдум о вхождении республики в состав РФ на период с 23 по 27 сентября включительно.
Днём 20 сентября пресс-служба Народного совета Луганской Народной республики анонсировала проведение референдума по вхождению республики в регулярный состав России. Сам референдум назначен главой ЛНР Леонидом Пасечником на период с 23 по 27 сентября, что утверждено законодательно.
В тот же день похожие заявления обнародовали власти Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР: все три данных региона выступили за проведение референдума о присоединении к России в максимально быстром времени, однако сроки для данных референдумов в регионах пока не объявили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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