Жигалова назвала англоязычный альбом Барских плагиатом

Блогер и журналист Алёна Жигалова обвинила певца Макса Барских в плагиате с Гарри Стайлса, прослушав новый англоязычный альбом украинского артиста.

Журналистка, блогер и ведущая Алена Жигалова уличила в плагиате украинского исполнителя Макса Барских, который недавно анонсировал выпуск своего англоязычного альбома.

Блогер решила послушать новые композиции певца, чтобы составить своё мнение.

В эфире собственного Ютуб-шоу "Алёна, блин!" Жигалова заявила: " Кстати, я послушала, это просто какая-то туфта. Какой-то плагиат с Гарри Стайлса или не пойми с кого.

Короче говоря, все это не новое. И чего хочет добиться этот Mick Sunday, но просмотров этой новой песни - кот наплакал. Целых 45 тысяч. Послушайте, с миллионами, которые раньше смотрели хиты Макса Барских на русском языке, это, конечно, не сравнится".

Не так давно артист выпустил англоязычные треки, сменив псевдоним на Mick Sunday. Барский желает покорить мировой рынок.

Журналистка убеждена, что исполнитель вынужден был принять такое решение, так как не мог раскрутиться.