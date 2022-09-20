Захвативший банк в Грузии мужчина требовал крупную сумму и флаг России
20 сентября в грузинском городе Кутаиси неизвестный захватил отделение банка, взял заложников и требовал крупную сумму денег.
20 сентября грузинские правоохранители сообщили, что некий злоумышленник ворвался в отделение банка города Кутаиси с оружием, взяв несколько человек в заложники. Начав переговоры с полицией, мужчина потребовал 2 миллиона долларов, машину, вертолёт, флаг России и удочку.
Вероятно, машина и вертолёт понадобились преступнику для того, чтобы убежать вместе с награбленным, однако остаётся загадкой, зачем ему понадобились удочка и российский флаг.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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