Захвативший банк в Грузии мужчина требовал крупную сумму и флаг России

20 сентября в грузинском городе Кутаиси неизвестный захватил отделение банка, взял заложников и требовал крупную сумму денег.

20 сентября грузинские правоохранители сообщили, что некий злоумышленник ворвался в отделение банка города Кутаиси с оружием, взяв несколько человек в заложники. Начав переговоры с полицией, мужчина потребовал 2 миллиона долларов, машину, вертолёт, флаг России и удочку.

Вероятно, машина и вертолёт понадобились преступнику для того, чтобы убежать вместе с награбленным, однако остаётся загадкой, зачем ему понадобились удочка и российский флаг.