Пригожин заявил, что Голубой огонёк без звёзд не останется, несмотря на отъезд многих знаменитостей за рубеж

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин успокоил, что "Голубой огонёк" не останется без артистов, ведь Филипп Киркоров и Николай Басков остались на родине.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "ФедералПресс" успокоил, что "Голубой огонек" не останется без артистов, несмотря на то, что в регионах постоянно отменяются концерты музыкантов.

По словам деятеля музыкальной индустрии, все артисты, принимавшие участие в новогоднем концерте, на месте. Пугачева уже давно оставила сцену ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков остались на родине.

Продюсер заявил: "Голубой огонек» будет! Галкин вел Новый год только на Первом канале. На НТВ «Голубой огонек» будет, на Втором тоже. ... По большому счету из всех представителей "Голубого огонька" никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же".