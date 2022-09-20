Два крупных турецких банк в опасении санкций США приостановили обслуживание карт «Мир»

Два крупных турецких банка, Isbank и Denizbank, приостановили использование российской платежной системы "Мир", сообщает Reuters.

Это результат действий США, которые наложили санкции на генерального директора Национальной карточной платежной системы (НСПК) Банка России.

После введения санкций против России и ухода Visa и Mastercard с российского рынка система "Мир" является единственной системой, позволяющей гражданам РФ осуществлять платежи за пределами страны. Теперь это изменится.

По данным агентства Reuters, Вашингтон распространил санкции на исполнительного директора Национальной системы карточных платежей (НСПК) Центрального банка России.

Министерство финансов США в августе разослало крупным турецким компаниям письмо с предупреждением о том, что, если эти компании продолжат торговлю с российскими компаниями, находящимися под санкциями, им грозят финансовые санкции.

Однако, по данным Reuters, решение Минфина США от 15 сентября и включение в санкционный список директора Национальной системы платежных карт России существенно повлияли на решения двух турецких банков.

Isbank, акции которого в понедельник упали на 10%, заявил, что "стремится вести свою деятельность в соответствии с национальным законодательством, а также международным правом, положениями и правилами ведения бизнеса".

"В настоящее время мы не можем оказывать услуги в "Мире". Банк работает в соответствии с международным санкционным законодательством", — говорится в пресс-релизе Denizbank.

Другие турецкие банки по-прежнему сохраняют возможность оплаты картами "Мир". Это Halkbank, Vakifbank и Ziraat. По данным Reuters, банковский индекс Стамбула в понедельник упал более чем на 9%. Один банкир выразил обеспокоенность тем, что так называемые вторичные санкции могут быть направлены против турецких банков и компаний.