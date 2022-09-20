Стрелков: в России могут объявить частичную военную мобилизацию

Бывший представитель ФСБ Игорь Стрелков, что в России могут объявить о гибридном введении мобилизации военных.

Во вторник днём Игорь Стрелков прокомментировал поправки к Уголовному кодексу РФ, утверждённые российской Госдумой и предполагающие ужесточение ответственности за сдачу в плен и отказ воевать в период мобилизации или военного положения в России. По мнению Стрелкова, данная новость связана с известиями о проведении референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России.

Игорь Стрелков уверяет, что всё идёт к тому, что в России объявят частичную мобилизацию с целью защиты территорий, которые вскоре войдут в состав РФ. Вместе с тем в пресс-службе российского Совфеда опровергают заявление Стрелкова, сообщая об отсутствии планов по введению мобилизации.