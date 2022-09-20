Пушилин попросил Путина как можно скорее включить ДНР в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин записал видеообращение к Владимиру Путину, прокомментировав новость о скором начале референдума в регионе.

Днём 20 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину, сообщив ему, что с 23 по 27 сентября пройдёт референдум о вхождении ДНР в состав России. По словам Пушилина, он не сомневаются в том, что люди проголосуют за становление ДНР субъектом России.

В связи с этим Денис Пушилин попросил Владимира Путина как можно скорее включить Донецкую Народную республику в состав России по итогам референдума.