Пушилин попросил Путина как можно скорее включить ДНР в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин записал видеообращение к Владимиру Путину, прокомментировав новость о скором начале референдума в регионе.
Днём 20 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину, сообщив ему, что с 23 по 27 сентября пройдёт референдум о вхождении ДНР в состав России. По словам Пушилина, он не сомневаются в том, что люди проголосуют за становление ДНР субъектом России.
В связи с этим Денис Пушилин попросил Владимира Путина как можно скорее включить Донецкую Народную республику в состав России по итогам референдума.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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