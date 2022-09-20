«РИА Новости» привели доказательства постановки массовых захоронений в Изюме
Издание "РИА Новости" опубликовало доказательства того, что фотографии массовых захоронений из города Изюм носят постановочный характер.
Днём 20 сентября российское информагентство "РИА Новости" заполучило новые фотографии из города Изюм в Харьковской области, откуда недавно вышли российские военные. По заявлению Владимира Зеленского и украинских СМИ, в лесах Изюма обнаружены массовые захоронения украинцев, которых якобы убили представители ВС РФ.
Журналисты "РИА Новости" нашли фотографии из лесов Изюма, датированные маем 2022 года. На фото видны всё те же трупы, однако у тел наблюдаются признаки разложения, что свидетельствует о том, что трупы умерли давно, в другом месте и были привезены в Изюм специально.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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