В Bank of America рассказали, сколько будет стоить нефть в следующем году

Bank of America прогнозирует цены на нефть в следующем году на уровне 100 долларов за баррель на фоне восстановления спроса в Китае и ухода России с рынка.

В течение 2022 года в Китае действовали строгие ограничения из-за коронавируса, поэтому использование нефти снизилось.

Но в 2023 году аналитики ожидают смягчения ограничений. По их мнению, 86% спроса на нефть будет обеспечено азиатским регионом. В 2022 году этот показатель составил 19%.

Снижение спроса на нефть было связано также со слабыми ожиданиями экономического роста в Европе и США, а также с высокими ценами.

В 2023 году банк ожидает роста спроса на нефть в среднем в пределах 1,7 млн баррелей в сутки. МЭА, EIA и ОПЕК прогнозируют более высокие значения.

Из-за угрозы глобальной рецессии цены могут опуститься ниже 100 долларов. Но ограничение цен на российскую нефть должно привести к росту.

Bank of America не исключает перебои с производством в Ливии, Нигерии, Ираке. Мировые запасы нефти ограничены, а резервные производственные мощности нельзя считать достаточными.

Ожидается небольшой профицит добычи около 0,1 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ может покрыть его небольшим сокращением.