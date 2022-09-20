Журналист Куликов назвал пост Пугачёвой об иллюзорных целях спецоперации отречением от народа

Политолог и журналист Дмитрий Куликов возмущён тем, что написала певица Алла Пугачёва в своём обращении к Минюст РФ. Спасение детей Донбасса как иллюзорную цель политический консультант считает отречением артистки от народа.

Политолог, журналист и политический консультант Дмитрий Куликов дал комментарии относительно публикации исполнительницы Аллы Пугачевой, где та просит признать ее иноагентом.

Эксперт расценил пост знаменитости как отречение от народа.

После признания комика Максима Галкина иноагентом его супруга призвала Минюст внести ее в тот же список. Также Алла Борисовна дала понять, что солидарна с мужем в вопросе проведения спецоперации, назвав ее цели иллюзорными.

Куликов возмутился словам звезды сцены: "Когда она говорит, что защита и спасение детей Донбасса - это иллюзорная цель, здесь обсуждать вообще нечего, в принципе. Это отречение.

То, что она написала, я рассматриваю как отречение от своего народа и своей страны. И она его совершила. Я предлагаю забыть ее на этом".