В Германии обвинили Польшу в угрозе единству Европы

Немецкая пресса комментирует заявления Польши о потерях, понесенных в результате немецкого нападения и оккупации во время Второй мировой войны.

Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Мюллер в тексте под названием "Германия - вечный должник" пишет, что "Польша, видимо, не поняла смысла существования Евросоюза" и обвиняет страну в "не служении миру".

Доклад о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны в связи с немецкой оккупацией , был представлен 1 сентября в Королевском замке в Варшаве. Польша требует от Германии компенсации за вооруженный конфликт, а потери оцениваются 1,3 триллиона евро.

Эту тему Варшава вскоре официально поднимет в отношениях с Берлином. Польская дипломатия уже готовит специальную ноту по этому поводу.

Комментатор газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) придерживается мнения, что сомнительно преобразовывать вину в денежные требования.

"Те, кто разыгрывает эту карту, угрожают единству Европы", — пишет Мюллер.

Он ссылается на стандартные аргументы германской стороны — договор 2+4 или соглашения о соседстве, где, по его мнению, уже нет места репарациям, связанным с военными потерями. Однако есть и другой аргумент.

Комментатор FAZ указывает, что потери понесли и немцы.

"О чем часто забывают: Германия потеряла четверть своей территории. Около 12 миллионов немцев были убиты и изгнаны с родины, в некоторых случаях путем геноцида. Это было преступление, которое оправдывало требование Германии о возмещении ущерба, восстановлении или компенсации", — говорится в тексте.