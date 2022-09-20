В Херсонской области назначена дата проведения референдума о присоединении к России

Уже не следующей неделе пройдет референдум о присоединении Херсона к России.

В Херсонской области пройдет референдум о присоединении региона к Российской Федерации.

Он будет проходить несколько дней - с 23 сентября по 27 сентября.

Такое заявление сделал глава региона Владимир Сальдо.

"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

В этот же период референдум пройдет и в Запорожской области.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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