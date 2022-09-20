В Европе участились кражи дров и выросли цены на них

Washington Post сообщает, что Европа возвращается к отоплению углем и дровами из-за быстрого роста цен на энергоносители.

Потребителям пришлось сокращать расходы, чтобы компенсировать резкове повышение стоимости энергии.

С приближением зимы для Европы стали актуальны воровство, нормирование, зависимость от древесины.

Источники издания назвали дрова «новым золотом» для Европы. Кроме того, люди спешат купить обогреватели для своих домов. Если такие устройства не будут установлены правильно, это может создать серьезные проблемы.

По сравнению с прошлогодним уровнем цены на энергоносители в Европе выросли на 1000%. Аналитики прогнозируют рост бедности и государственного долга.

Евросоюз пытается обеспечить накопление энергоносителей перед зимой и обещает государственную помощь, чтобы компенсировать существенное увеличение цен.

Европейские страны ищут новые пути получение энергоносителей после сокращения или полного прекращения поставок из России.

В связи с переходом на старые способы получения энергии, возможны негативные последствия для окружающей среды.