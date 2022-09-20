Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за звериные наряды

Актриса Яна Поплавская обругала "леопардовый" образ Ольги Бузовой, похвалив при этом схожий наряд Ларисы Долиной.

Актриса Яна Поплавская, известная по роли в картине "Красная шапочка", где та снималась ещё ребёнком, сравнила схожие наряды двух знаменитостей: леопардовый комбинезон популярной исполнительницы Ларисы Долиной и наряд тигрицы, в который облачилась поющая ведущая Ольга Бузова.

О Долиной актриса написала: "Ну, наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить "леопард", достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая".

Образ Бузовой Поплавская раскритиковала в пух и прах, отметив, что у экс-ведущей "Дома 2" "нет породы".

"Другая натянет на себя "леопард", а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только "пенисы" на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой".

Сама Бузова своим нарядом осталась довольна. Звезда считает, что "вернулась на сцену эффектно". В таком образе артистка выступила на шоу "VK Fest".