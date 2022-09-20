Глава Запорожья заявил, что 23-27 сентября пройдет референдум о присоединении к России

В Украине пройдут референдумы о присоединении областей страны к Российской Федерации.

В Запорожской области пройдет референдум, на котором жители проголосуют по вопросу присоединения к Российской Федерации.

Соответствующий указ подписал глава региона Балицкий, передает РИА Новости.

"Референдум в Запорожской области о вхождении в состав России тоже пройдет 23 - 27 сентября, заявил глава региона", - пишет РИА.

По сообщению источника, референдум будет проходить, как и в Херсонской области, с 23 по 27 сентября.