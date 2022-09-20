Глава Запорожья заявил, что 23-27 сентября пройдет референдум о присоединении к России
В Украине пройдут референдумы о присоединении областей страны к Российской Федерации.
В Запорожской области пройдет референдум, на котором жители проголосуют по вопросу присоединения к Российской Федерации.
Соответствующий указ подписал глава региона Балицкий, передает РИА Новости.
"Референдум в Запорожской области о вхождении в состав России тоже пройдет 23 - 27 сентября, заявил глава региона", - пишет РИА.
По сообщению источника, референдум будет проходить, как и в Херсонской области, с 23 по 27 сентября.
Опубликовано: Николай Скира
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