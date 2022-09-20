Евросоюз принял решение о выделении Украине 5 миллиардов евро

Есть окончательное согласие Евросоюза предоставить Украине 5 миллиардов евро дешевых кредитов, сообщает Reuters.

Nакое решение приняли во вторник, 20 сентября, министры по европейским делам стран-членов на встрече в бельгийской столице.

Это решение ЕС положило конец многомесячной битве за перевод денег в Украину. В мае Евросоюз пообещал 9 миллиардов евро. Первоначально был выплачен всего 1 миллиард, а юридические споры по поводу гарантий по кредитам не позволили быстро принять решение по последующим траншам.

На прошлой неделе Европарламент согласился оказать финансовую поддержку. И сегодняшняя договоренность о выделении 5 миллиардов евро означает, что из пакета, обещанного в мае, осталось выплатить 3 миллиарда. Деньги пойдут на покрытие неотложных нужд, в том числе на выплату заработной платы и социальных пособий.

Украине нужно 349 млрд евро на реконструкцию (за ущерб, нанесенный до 1 июня)

Однако потребности Украины гораздо больше. Подсчитано, что для этого требуется около 5-6 миллиардов евро в месяц, а затраты на восстановление страны и экономики достигают целых 349 миллиардов евро. Таковы предварительные оценки украинского правительства, Еврокомиссии и Всемирного банка.

Стоит, однако, отметить, что отчет о расходах на реконструкцию Украины охватывает только период до 1 июня, а значит, ущерб, нанесенный за последние три месяца, еще не учтен. Прямой ущерб оценивается в 97 миллиардов долларов, при этом больше всего пострадали жилье, транспорт, торговля и промышленность.