Путин наградил Министра юстиции РФ орденом за заслуги перед Отечеством
Владимир Путин наградил главу Минюста Чуйченко орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня днем встретился с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении присвоить ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Чуйченко поблагодарил Путина за государственную награду.
Ранее сообщалось, что Путин выступил на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию образования министерства юстиции. Президент России отметил, что Минюст РФ добросовестно исполняет свою работу и вносит весомый вклад в укрепление правовой системы страны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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