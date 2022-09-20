Путин наградил Министра юстиции РФ орденом за заслуги перед Отечеством

Владимир Путин наградил главу Минюста Чуйченко орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня днем встретился с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении присвоить ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Чуйченко поблагодарил Путина за государственную награду.

Ранее сообщалось, что Путин  выступил на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию образования министерства юстиции. Президент России отметил, что Минюст РФ добросовестно исполняет свою работу и вносит весомый вклад в укрепление правовой системы страны.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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