Путин наградил Министра юстиции РФ орденом за заслуги перед Отечеством

Владимир Путин наградил главу Минюста Чуйченко орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня днем встретился с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении присвоить ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Чуйченко поблагодарил Путина за государственную награду.

Ранее сообщалось, что Путин выступил на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию образования министерства юстиции. Президент России отметил, что Минюст РФ добросовестно исполняет свою работу и вносит весомый вклад в укрепление правовой системы страны.