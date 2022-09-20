Австралия не собирается вводить запрет на приезд туристов из России

Австралия не будет запрещать туристам из России приезжать в свою страну. Министр обороны Ричард Марлес сообщил о решении правительства в эфире телеканала ABC.

Он утверждал, что санкции, введенные против Москвы его страной, были направлены против правительства, а не против россиян.

"В данный момент мы это не рассматриваем", — ответил министр Ричард Марлес на вопрос журналиста телеканала ABC, планирует ли правительство вводить санкции против российских туристов.

Он напомнил, что Канберра предоставила Украине гуманитарную помощь и оборонную технику. Летом в рамках военной помощи она передала Киеву 60 транспортеров Bushmaster и 28 бронемашин M113AS4 на общую сумму более 385 миллионов австралийских долларов.

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский попросил запретить въезд россиян в страны Запада. Ограничения на въезд России в Европу требует и Еврокомиссия.

Согласно ее правилам, консульства могут рассматривать заявления на получение российских виз для несущественных поездок и продлевать срок принятия решения об их выдаче. Польша, Чехия, Латвия, Эстония и Финляндия откликнулись на брюссельское обращение.