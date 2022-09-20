УЕФА не допустила сборную России по футболу к Чемпионату Мира в 2024 году

Пресс-служба организации УЕФА уведомляет, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира по футболу.

Вечером 20 сентября администрация организации УЕФА опубликовала срочный пресс-релиз, в котором сообщила, что сборная России по футболу не допущена до участия в этапе жеребьёвки на Чемпионате мира-2024, который стартует во Франкфурте 9 октября. Предполагается, что это связано с новостями о скором проведении референдумов по вхождению республик Донбасса, Запорожья и Херсона в состав России.

Примечательно, что белорусская сборная по футболу допущена к стадии жеребьёвки на Чемпионат мира-2024, однако её и украинскую команду поместят в разные группы.