УЕФА не допустила сборную России по футболу к Чемпионату Мира в 2024 году
Пресс-служба организации УЕФА уведомляет, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира по футболу.
Вечером 20 сентября администрация организации УЕФА опубликовала срочный пресс-релиз, в котором сообщила, что сборная России по футболу не допущена до участия в этапе жеребьёвки на Чемпионате мира-2024, который стартует во Франкфурте 9 октября. Предполагается, что это связано с новостями о скором проведении референдумов по вхождению республик Донбасса, Запорожья и Херсона в состав России.
Примечательно, что белорусская сборная по футболу допущена к стадии жеребьёвки на Чемпионат мира-2024, однако её и украинскую команду поместят в разные группы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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