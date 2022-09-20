Салливан: Байден не будет настаивать на исключении России из Совбеза ООН

Советник Байдена Джейк Салливан утверждает, что президент США не выступит с инициативой по исключению России из регулярного состава Совета Безопасности при Организации объединённых наций.

20 сентября личный советник Джозефа Байдена Джейк Салливан сообщил, что американский президент посетит высокую неделю при Генассамблее Организации объединённых наций, где будет настаивать на проведении реформации деятельности Совета безопасности при ООН.

Также Салливан подчёркивает, что в ходе своего грядущего выступления Джо Байден не будет выступать с инициативой по исключению Российской Федерации из состава Совета безопасности организации.