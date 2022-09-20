Эрдоган: Турция не признает референдумы о вхождении ДНР, ЛНР и частей Украины в РФ
Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщает, что правительство Турции не признает легитимность референдумов по присоединению Донбасса, Запорожья и Херсона к России.
Во вторник вечером президент Турции Тайип Эрдоган выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что Анкара не признает законность результатов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители властей США, Польши, Франции и Британии.
Напомним, что 20 сентября администрации Запорожья и Херсона, а также правительства ДНР и ЛНР назначили референдум по вопросу присоединения своих территорий к России на период с 23 по 27 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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