Эрдоган: Турция не признает референдумы о вхождении ДНР, ЛНР и частей Украины в РФ

Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщает, что правительство Турции не признает легитимность референдумов по присоединению Донбасса, Запорожья и Херсона к России.

Во вторник вечером президент Турции Тайип Эрдоган выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что Анкара не признает законность результатов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители властей США, Польши, Франции и Британии.

Напомним, что 20 сентября администрации Запорожья и Херсона, а также правительства ДНР и ЛНР назначили референдум по вопросу присоединения своих территорий к России на период с 23 по 27 сентября.