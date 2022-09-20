В Нидерландах протестующие освистали королевскую чету
День принца в Нидерландах, который ежегодно отмечается в третий вторник сентября, ознаменовался протестами.
По пути следования королевской четы в Гааге многие выражали возмущение политической и экономической ситуацией в стране.
В этом году День принца (Prinsjesdag) отмечался 20 сентябля. Это ежегодный праздник, когда король Нидерландов произносит речь перед обеими палатами парламента по случаю открытия сессии.
Монарх традиционно путешествует в исторической карете от дворца Нордейнде до парламента. В этом году запланировано исключительное выступление в Королевском театре в Гааге. Король Вильгельм-Александр, королева Максим и старшая дочь королевской четы Екатерина-Амалия отправились в театр.
Как сообщает telegraaf.nl, по дороге от дворца к театру, длиной не более километра, помимо восторженных криков, слышалось еще гудение и свист. Было организовано как минимум несколько антиправительственных протестов фермеров. Некоторые демонстративно оборачивались, когда мимо проезжала карета с королевской четой.
Протест фермеров, организован, в том числе против планов правительства по снижению загрязнения азотом, что повлечет за собой ограничения на животноводство.
Голландские СМИ сообщают, что некоторые протестующие появились в Гааге рано утром. В город также прибыли тракторы, а несколько из них были конфискованы сотрудниками полиции.
Опубликовано: Николай Скира
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