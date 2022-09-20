Сальдо попросил Путина поддержат выбор жителей Херсона о вхождении в РФ

Глава временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина поддержать выбор жителей региона.

Вечером 20 сентября глава временной гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с призывом поддержать выбор жителей региона после проведения референдума, который состоится с 23 по 27 сентября. Главным вопросом на голосовании будет вхождение Херсонской области в состав России.

Примечательно, что в этот же день правительства Донецкой и Луганской Народной республики, а также администрация Запорожья объявили о проведении аналогичного референдума в те же сроки.