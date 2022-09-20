Подоляк: в Изюме эксгумировали 450 мест захоронения мирных граждан

Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк сообщает, что в лесах Изюма уже эксгумировали 450 мест захоронения украинцев.

Вечером 20 сентября советник Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что украинские эксперты-криминалисты якобы уже эксгумировали 450 мест захоронений в лесах Изюма, откуда недавно вышли российские войска. По мнению Подоляка, нахождение трупов мирных граждан в Харьковской области и в Изюме в частности свидетельствует о военных преступлениях Москвы.

Однако российское издание "РИА Новости" днём вторника раздобыло доказательства постановочности фотографий из Изюма, поскольку в распоряжении российских журналистов попали видеоматериалы, доказывающие, что солдаты ВСУ сами свезли трупы украинцев Изюм, причём речь едёт об умерших ещё в мае.