Подоляк: в Изюме эксгумировали 450 мест захоронения мирных граждан
Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк сообщает, что в лесах Изюма уже эксгумировали 450 мест захоронения украинцев.
Вечером 20 сентября советник Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что украинские эксперты-криминалисты якобы уже эксгумировали 450 мест захоронений в лесах Изюма, откуда недавно вышли российские войска. По мнению Подоляка, нахождение трупов мирных граждан в Харьковской области и в Изюме в частности свидетельствует о военных преступлениях Москвы.
Однако российское издание "РИА Новости" днём вторника раздобыло доказательства постановочности фотографий из Изюма, поскольку в распоряжении российских журналистов попали видеоматериалы, доказывающие, что солдаты ВСУ сами свезли трупы украинцев Изюм, причём речь едёт об умерших ещё в мае.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Сальдо попросил Путина поддержат выбор жителей Херсона о вхождении в РФ
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Ковитиди: атаки Киева после референдума приравняют к нападению на Россию
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном