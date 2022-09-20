Немецкий политик: «Северный поток—2» никогда не будет запущен

Премьер-министр немецкой земли Нижняя Саксония Стефан Вайль в интервью агентству DPAзаявил, что газопровод "Северный поток-2" никогда не будет запущен.

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин призвал Евросоюз снять санкции и запустить газопровод "Северный поток-2".

"Если все так сложно, берите и отменяйте санкции по "Северному потоку-" — 55 млрд кубометров в год, достаточно нажать кнопку — и все пошло", — сказал президент России, слова которого приводит газета "Коммерсантъ".

Штефан Вайль, премьер-министр Нижней Саксонии не видит такой возможности.

"Россияне давно сожгли все мосты, и они сделали это, уничтожив самый важный актив партнерства: доверие. Это сотрудничество было безвозвратно разрушено. И Запад оправится быстрее, чем Россия", — сказал Вейл в интервью DPA.

Немецкий политик подчеркнул, что "газопровод "Северный поток-2" никогда не будет запущен".

Напомним, что "Северный поток-2" — это газопровод, параллельный запущенному в 2011 году "Северному потоку-1", который соединяет Россию и Германию. По данным Deutsche Welle, трубопровод протяженностью 1230 километров стоит 10 миллиардов евро.

Согласно первоначальным предположениям, газ должен был пройти по "Северному потоку -2"» в этом году. Однако сертификация была приостановлена ​​в феврале пначала российской военной спецоперации в Украине.

В конце августа "Газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку-1" по техническим причинам, о чем в упомянутом выше интервью заявил сам Путин.