Ксении Собчак досталось за преданность примадонне от блогера Вероники Степановой

Популярную телеведущую публично и в грубой форме "поставили на место". Получить оскобительные комментарии в свой адрес Ксении Собчак пришлось за признание в любви к творчеству Алла Борисовны.

Накануне примадонна сделала скандальное заявление о своем отношении к СВО и потребовала признать ее иногентом.

После этого весь бомонд шоубизнеса распался на два лагеря: тех, кто поддерживает Пугачеву, и тех, кто выступает с критикой певицы.

Ксения примкнула к первому лагерю, поддержав позицию Аллы Борисовны и признавшись в любви к ее творчеству.

Светская львица рассказала, как она влюблялась, расставалась, страдала и радовалась под песни примадонны.

На это в Телеграмм-канале бурно отреагировала психолог и блогер Вероника Степанова, сопровождая свои высказывания в адрес Ксении едкими выражениями с примесью бранных слов.

Она иронично заявила, что Собчак влюблялась и расставалась не под Аллу Борисовну, а под песни хит-парадов MTV и под рок-композиции.

Далее Вероника Степанова высказала большое сомнение по поводу того, что Ксения Собчак могла трогательно рыдать по бывшему парню, включив в своем шикарном Bentley романтический хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз".