Салливан: США призывают Индию надавить на Россию для завершения СВО
Советник Байдена Джейк Салливан утверждает, что Вашингтон просит Индию оказать влияние на Россию с целью завершения спецоперации.
Вечером 20 сентября советник американского президента Джейк Салливан публично сообщил, что правительство Соединённых Штатов ведёт переговоры с Индией и рядом других союзных Москве государств с целью того, чтобы они оказали давление на Москву для скорейшей остановки спецоперации в Украине.
По мнению Салливана, премьер-министр Индии Нарендра Моди совсем недавно на встрече с Путиным заявил, что нынешнее время не является эпохой войн, чем показал своё отношение к украинскому конфликту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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