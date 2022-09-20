Салливан: США призывают Индию надавить на Россию для завершения СВО

Советник Байдена Джейк Салливан утверждает, что Вашингтон просит Индию оказать влияние на Россию с целью завершения спецоперации.

Вечером 20 сентября советник американского президента Джейк Салливан публично сообщил, что правительство Соединённых Штатов ведёт переговоры с Индией и рядом других союзных Москве государств с целью того, чтобы они оказали давление на Москву для скорейшей остановки спецоперации в Украине.

По мнению Салливана, премьер-министр Индии Нарендра Моди совсем недавно на встрече с Путиным заявил, что нынешнее время не является эпохой войн, чем показал своё отношение к украинскому конфликту.