Макрон выразил надежду на скорый разговор с Путиным

Эммануэль Макрон сообщил, что надеется провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшие дни.

20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новость о том, что в скором времени в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье пройдут референдумы о присоединении данных регионов к России. По словам Макрона, вне зависимости от итогов голосования Франция не признает их законность.

Также Эммануэль Макрон сообщил, что хотел бы поговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Некоторые западные и отечественные СМИ пишут, что Макрон уже попросил Кремль о беседе с Путиным, но получил отказ.