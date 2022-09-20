Сайт Russia Today удалил анонс обращения Путина к россиянам
20 сентября новостное агентство RT удалило сообщение о скором обращении Владимира Путина к гражданам России.
Вечером вторника сайт российского издания Russia Today удалил сообщение, в котором анонсировалось обращение Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу к российским гражданам. Ожидалось, что обращение выйдет в эфир в 8 вечера по московскому времени. Позднее обращение перенесли на 21:00, однако и тогда его не состоялось.
Аналитики утверждают, что Владимир Путин хотел обратиться к гражданам России по поводу новости о скорых референдумах по присоединению ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья к РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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