Сайт Russia Today удалил анонс обращения Путина к россиянам

20 сентября новостное агентство RT удалило сообщение о скором обращении Владимира Путина к гражданам России.

Вечером вторника сайт российского издания Russia Today удалил сообщение, в котором анонсировалось обращение Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу к российским гражданам. Ожидалось, что обращение выйдет в эфир в 8 вечера по московскому времени. Позднее обращение перенесли на 21:00, однако и тогда его не состоялось.

Аналитики утверждают, что Владимир Путин хотел обратиться к гражданам России по поводу новости о скорых референдумах по присоединению ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья к РФ.