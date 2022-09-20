Симоньян: обращение Путина к жителям России перенесли на завтра
Российская журналистка Маргарита Симоньян утверждает, что обращение Владимира Путина к россиянам состоится 21 сентября.
Вечером 20 сентября журналистка российского новостного агентства "Russia Today" Маргарита Симоньян сообщила, что обращение Владимира Путина к нации сегодня не состоится, хотя было запланировано на 20:00 по московскому времени. Телеведущий Владимир Соловьёв подтверждает слова Симоньян, уверяя, что обращение Путина выйдет в эфир завтра.
Ожидается, что Владимир Путин обратится к жителям России по вопросам анонсированных референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Данные регионы проведут голосование по вхождению в состав РФ, а сам референдум пройдёт с 23 по 27 сентября включительно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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