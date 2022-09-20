Байден предложил кандидатуру сотрудницы Госдепа Трейси на пост посла США в РФ
Джо Байден предлагает кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.
20 сентября пресс-служба американского президента сообщила, что Джо Байден предлагает кандидатуру Линн Трейси на должность посла Соединённых Штатов в России. Трейси является сотрудницей Госдепартамента США и ныне возглавляет американскую дипломатическую миссию на территории Армении.
Примечательно, что ранее прежний посол США в Москве Джон Салливан спешно покинул российскую столицу, после чего западные СМИ растиражировали слухи о том, что данная должность будет вакантной долгое время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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