Байден предложил кандидатуру сотрудницы Госдепа Трейси на пост посла США в РФ

Джо Байден предлагает кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.

20 сентября пресс-служба американского президента сообщила, что Джо Байден предлагает кандидатуру Линн Трейси на должность посла Соединённых Штатов в России. Трейси является сотрудницей Госдепартамента США и ныне возглавляет американскую дипломатическую миссию на территории Армении.

Примечательно, что ранее прежний посол США в Москве Джон Салливан спешно покинул российскую столицу, после чего западные СМИ растиражировали слухи о том, что данная должность будет вакантной долгое время.