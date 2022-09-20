Минобороны США создают дроны-камикадзе Switchblade для Украины
В Минобороны США сообщили о заключении контрактов по созданию дронов Switchblade для их поставок Киеву.
Пресс-служба американского Пентагона опубликовала отчёт с названием "Действия по контрактам для Украины", в котором сообщается, что Министерство обороны США и компания AeroVironment заключили договор, согласно которому фирма произведёт беспилотники-камикадзе Switchblade 600 на сумму в 2,2 миллиарда долларов.
Из заявления Пентагона следует, что данное соглашение было заключено ещё 15 сентября, а произведённые дроны будут переданы Киеву по мере их производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Flightradar24: спецборт России срочно вылетел из Москвы в Нью-Йорк
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Путин выступит с экстренным обращением к россиянам 21 сентября
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном