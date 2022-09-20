Минобороны США создают дроны-камикадзе Switchblade для Украины

В Минобороны США сообщили о заключении контрактов по созданию дронов Switchblade для их поставок Киеву.

Пресс-служба американского Пентагона опубликовала отчёт с названием "Действия по контрактам для Украины", в котором сообщается, что Министерство обороны США и компания AeroVironment заключили договор, согласно которому фирма произведёт беспилотники-камикадзе Switchblade 600 на сумму в 2,2 миллиарда долларов.

Из заявления Пентагона следует, что данное соглашение было заключено ещё 15 сентября, а произведённые дроны будут переданы Киеву по мере их производства.