Шеремет: киевские власти запустили процесс неминуемого распада Украины
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что администрация Зеленского запустила процесс по распаду Украины.
В ночь на 21 сентября крымский депутат Госдумы России Михаил Шеремет сообщил, что действия киевского правительства запустили процесс неизбежного распада Украины. По мнению Шеремета, недальновидная политика Зеленского и Порошенко привела к тому, что официальный Киев возненавидели не только в Донбассе, но и в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, что во вторник днём правительства и администрации ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья анонсировали проведение референдумов по вхождению данных регионов в состав России, которые пройдут с 23 по 27 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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