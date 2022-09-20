Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что администрация Зеленского запустила процесс по распаду Украины.

В ночь на 21 сентября крымский депутат Госдумы России Михаил Шеремет сообщил, что действия киевского правительства запустили процесс неизбежного распада Украины. По мнению Шеремета, недальновидная политика Зеленского и Порошенко привела к тому, что официальный Киев возненавидели не только в Донбассе, но и в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что во вторник днём правительства и администрации ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья анонсировали проведение референдумов по вхождению данных регионов в состав России, которые пройдут с 23 по 27 сентября.